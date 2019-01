Jetzt live: 96-Pressekonferenz mit Thomas Doll vor seiner Heimspiel-Premiere gegen RB Leipzig

96-Debüt und Bundesliga-Neustart nach zehn Jahren: Thomas Doll wird Hannover 96 am Freitag zum ersten Mal von der Seitenlinie coachen und kehrt dabei nach langer Zeit in die Bundesliga zurück. Mit einem großen Ziel: den taumelnden Verein vor dem Bundesliga-Abstieg zu retten. Und zwar "nicht mit Parolen, sondern mit Arbeit", sagt er selbst. „Ich weiß, in welcher prekären Situation wir stecken. Es ist wichtig, eine gewisse Aufbruchstimmung zu erzeugen".

Im Training gibt er seit Montag Vollgas. Auffällig: Der 52-Jährige kommuniziert viel mit der Mannschaft. Doll will die verunsicherten Spieler mitreißen. Keine einfache Aufgabe, schaut man auf den aktuellen Tabellenstand und die Punkteausbeute der vergangenen Partien.