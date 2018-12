"Macht mich sehr stolz": Breitenreiter von bedingungsloser Fan-Unterstützung berührt 

Die Stimmung bei Hannover 96 wirkt trotz angespannter sportlicher Lage sehr harmonisch - diesen Eindruck vermittelten zumindest André Breitenreiter und Horst Heldt auf der Pressekonferenz am Freitag. Kein Wunder, erst zwei Tage zuvor hatte sich Martin Kind zu seinem Trainer André Breitenreiter bekannt. Auch von der Rückendeckung der Fans zeigt sich der 96-Coach berührt.

Viele positive Rückmeldungen für den 96-Trainer

"Es macht mich sehr glücklich, das Vertrauen und den Rückhalt von den Fans zu spüren", betonte Breitenreiter und lässt dabei auch die Fan-Weihnachtsfeier am vergangenen Dienstag nicht außer vor: "Ich habe an diesem Abend so viele positive Rückmeldungen erhalten, dass mich das wirklich sehr glücklich gemacht hat."