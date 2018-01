Breitenreiter vor Schalke-Spiel: "Wenn sie nicht bei 100 Prozent sind, werden wir da sein"

Nach dem 3:2-Heimerfolg über den FSV Mainz 05 steht für Hannover 96 das Auswärtsspiel auf Schalke an. Die Roten reisen mit einer Menge Selbstvertrauen zum Tabellendritten der Bundesliga - und mit einem Niclas Füllkrug, der bereits acht Treffer in der aktuellen Spielzeit markierte. Gegen Mainz drehte der 96-Stürmer das Spiel im Alleingang.

Auch Pirmin Schwegler könnte nach seinem offenen Nasenbeinbruch gegen die Schalker bereits wieder in der Startelf stehen. André Breitenreiter will ihn in die Entscheidung über einen Einsatz selbst miteinbeziehen. „Er kann sich selbst sehr gut einschätzen“, sagte der 96-Trainer.

Ebenfalls noch offen, ob Neuzugang Josip Elez im Kader stehen wird. "Er gewöhnt sich langsam an das Training", sagte Breitenreiter. "Er wird ein guter Spieler für uns werden, der uns perspektivisch richtig helfen wird", so der Coach weiter.