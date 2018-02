Hannover 96: André Breitenreiters Telefonat mit Edgar Prib war "das schwierigste meines Lebens"

Er war auf einem guten Weg, doch am Mittwoch erschütterte die schlimme Nachricht die Fans von Hannover 96. Edgar Prib zog sich beim Training am Dienstag erneut einen Kreuzbandriss zu, das Saisonaus für den Kapitän. Am Dienstag spürte Prib etwas am Knie, zog das Training aber durch. Zu Hause sei sein Knie angeschwollen. Am Mittwoch kam die Diagnose. "Er wollte es nicht wahr haben. Für ihn bricht eine Welt zusammen", beschrieb André Breitenreiter Pribs Situation.

"​Wir leiden alle mit ihm"

"Die Stimmung in der Kabine war sehr bedrückend, wir alle leiden mit ihm." Der 96-Coach erkundigte sich per Telefon selbst beim Kapitän der Roten. "Wir haben lange telefoniert, das war das schwierigste Telefonat meines Lebens." Edgar Prib befindet sich schon in Augsburg. Dort soll schnellstmöglich ein Termin für die Operation gefunden werden.