96-Manager Heldt zu hohen Transfersummen: "Habe vom Kopfschütteln schon Nackenschmerzen"

Am Sonntag (18 Uhr) treten die Roten im Volksparkstadion gegen den Hamburger SV an. Nach der Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg gilt es wieder Boden gutzumachen, um weiterhin mit dem Abstiegskampf nichts zu tun zu haben. "Das Spiel ist völlig offen und es alles möglich. Ein Trainerwechsel gibt zumindest kurzfristig einen Euphorie-Aufschwung. Wir werden um viele zweite Bälle kämpfen müssen", warnt Trainer André Breitenreiter, der 1997 mit dem neuen HSV-Coach Bernd Hollerbach in Hamburg zusammengespielte. "Ich habe früher lieber mit als gegen ihn gespielt. Uns erwarten viele harte Zweikämpfe."