André Breitenreiter: Hannover 96 fährt nach Dortmund "um zu gewinnen"

Breitenreiter schaut aber von Spiel zu Spiel und sieht die Partie als eine neue Chance: "Wir fahren nach Dortmund um zu versuchen zu punkten und zu gewinnen." Im Vergleich zur Hinrunde schätzt er die Dortmunder allerdings stärker ein: "Da stehen Weltklasse-Leute auf dem Platz. Wir müssen ihnen die Lust am Spielen nehmen und unseren Plan durchziehen", erklärte der Cheftrainer auf der Pressekonferenz am Freitag.

An das Hinspiel haben André Breitenreiter und Horst Heldt noch gute Erinnerungen: Mit einem 4:2 schickte Hannover 96 die Dortmunder wieder nach Hause. Aktuell sieht es nicht so aus, als würde sich dieses Resultat beim BVB wiederholen. "Wenn man unsere aktuelle Form sieht, wäre ein Unentschieden dort schon eine Überraschung“, gab Martin Kind zuvor zu.

Harnik fällt aus

Martin Harnik wird am Wochenende aufgrund einer Krankheit nicht mit nach Dortmund reisen. "Er hat die ganze Woche nicht trainiert", bedauert der 96-Coach. Auch der Einsatz von Josip Elez und Felipe ist noch offen. Die beiden Verteidiger seien noch nicht bei 100 Prozent.

In Dortmund steht das erste Spiel um 13:30 Uhr für Hannover 96 an, dafür wird das Team vorbereitet: "Wir beginnen die letzten beiden Trainingseinheiten auch um 13:30 Uhr, damit sich der Körper an den Biorhytmus gewöhnen kann", erklärt der 96-Coach.