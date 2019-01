Jetzt offiziell: Bruma vom VfL Wolfsburg zu Schalke

Um 14.30 Uhr am Donnerstag haben beide Klubs den Deal offiziell bestätigt, zuvor war Jeffrey Bruma schon in einem kurzen Trainingsvideo zu sehen, das Schalke 04 via Twitter verbreitet hatte. „Insbesondere nach der Verletzung von Benjamin Stambouli war es für uns wichtig, in der Abwehr eine weitere Option zu haben“, so Schalke-Trainer Domenico Tedesco. „Deshalb freuen wir uns, mit Jeffrey Bruma einen erfahrenen Innenverteidiger dazu bekommen zu haben, der auch die Bundesliga bereits gut kennt.“