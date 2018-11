Jetzt sogar Letzter: Hannover 96 ist Schlusslicht der Sky-Zuschauertabelle

50.000 Zuschauer in vier Spieltagen verloren

Durchschnittlich 190.000 Zuschauer schauen 96 in der Einzelspieloption oder in der Konferenz. Vor vier Spieltagen waren es noch 240.000 Zuschauer. Die Konferenz-Zuschauer werden in dem Verhältnis unter den zu der Anstoßzeit spielenden Clubs aufgeteilt, in dem sie sich schon die Zuschauer der Einzeloptionen aufgeteilt haben. Duelle, die in der Einzeloption häufiger eingeschaltet werden, bekommen also einen größeren Anteil an der Gesamtheit der Konferenz-Zuschauer.