Zwei Tage vor Öffnung des Transferfensters arbeitet 96-Manager Horst Heldt auf Hochtouren an den so dringend benötigten Wintertransfers. Die erste Verstärkung zur Rückrunde ist bereits unter Dach und Fach: Am Sonntagmorgen verkündete Hannover 96 die Leihe des Hoffenheimers Kevin Akpoguma bis zum Saisonende. Der 23-Jährige ist ein Kandidat für die Innenverteidigung - sei aber vielseitig einsetzbar, so Horst Heldt: "Rosen (Direktor Profifußball Hoffenheim, Anm. d. Red.) schwärmt von ihm. Er kann Dreierkette, Viererkette, sogar rechter Verteidiger spielen."

Keine Kaufoption für Akpoguma

Von dem U19-Europameister werde Großes erwartet: "Er trägt hoffentlich dazu bei, dass wir die Liga halten. Er erfüllt die Kriterien. "Eine Kaufoption für den Sohn einer Deutschen und eines Nigerianers gibt es jedoch nicht: "Es war klar, dass sie ihn nicht abgeben wollen, deshalb besteht auch keine Kaufoptionsmöglichkeit."