Jetzt spricht Heldt: Vorerst kein Neuer für die Offensive, Bebou bleibt bei Hannover 96

In den vergangenen Tagen kursierten bei Hannover 96 wieder einige Namen. Kommen Ermin Bicakcic oder Patrick Herrmann? Will 96 etwa Ihlas Bebou abgeben? 96-Manager Horst Heldt wandte sich am Montag erstmals nach langer Zeit zu den Journalisten - und klärte auch über die Transfertätigkeiten der Roten vor dem Saisonstart auf.