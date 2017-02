Bayern-Kapitän bestätigt Rücktritt: "Es ist nicht der richtige Zeitpunkt"

Der Rücktritt von Philipp Lahm und die Absage an seinen FC Bayern im Hinblick auf den Posten des Sportdirektors schlug am Dienstagabend hohe Wellen. Sportbild und Sport1 hatten übereinstimmend berichtet, dass der Weltmeister und Kapitän der Münchner seine Fußballschuhe im Sommer an den Nagel hängt und ein Sabbatjahr anstrebt. Nach dem Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg äußerte sich auch der 33-Jährige - nachdem es die Bayern-Bosse Hoeneß und Ancelotti zunächst sorgsam vermieden, definitive Aussagen zu treffen und sich in ihren Interviews kaum zur Causa Lahm äußern wollten.