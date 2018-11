JHV: Protest gegen Uli Hoeneß! Fans des FC Bayern hängen Nordkorea-Flagge auf

Am Freitagabend stellten sich die Verantwortlichen des FC Bayern München auf der Jahreshauptversammlung des deutschen Rekordmeisters den eigenen Anhängern. Mit dem fünften Tabellenplatz in der Bundesliga und einigem Wirbel mit Medien und Spielern des Vereins schauen aber nicht nur Fans des FC Bayern mit besonders viel Spannung auf die diesjährige JHV.

Erster Aufreger noch vor der JHV

Für einen ersten Aufreger war schon vor Startschuss (19 Uhr) der Versammlung gesorgt. Anhänger des Klubs, so darf man annehmen, hängten im Audi Dome in München, wo die JHV stattfindet, eine Nordkorea-Fahne auf der Tribüne auf. Darauf zu lesen: "Not my President (Nicht mein Präsident)."