JHV: Die Netzreaktionen zur Fan-Wut gegen FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß

Auf der Jahreshauptversammlung wollte Uli Hoeneß die Fans seines Vereins scheinbar versöhnlich stimmen. War das wirklich Hoeneß? Oder ein Double, der sich in die Halle geschmuggelt hatte? Nein, es handelte sich bei der gestrigen Jahreshauptversammlung vor 1682 Mitgliedern im Audi Dome tatsächlich um ihn, der einsah, nicht alles in den vergangenen Monaten richtig gemacht zu haben. So weit so gut.

Doch spätestens als einige Mitglieder des Vereins Fragen stellen durften, brach es wieder aus ihm heraus.