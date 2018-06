Gänsehaut-Video: So emotional reagiert Schweden-Pechvogel Durmaz auf die Morddrohungen

Sie wollten ein Zeichen setzen. Gleich am Sonntag. Noch vor dem ersten Training. Demonstrativ stellte sich die schwedische Nationalmannschaft am Rande des Trainingsplatzes, nur einen Tag nach der bitteren 1:2-Pleite gegen Deutschland, hinter ihren Teamkollegen Jimmy Durmaz. Denn der Fußballer verursachte in Sotschi in der 95. Spielminute den Freistoß, der wenig später zum Siegtreffer der Deutschen durch Toni Kroos führte. Die Anfeindungen gegen Durmaz in den sozialen Medien direkt nach der Partie waren enorm.

Gemeinsam mit Durmaz riefen sie: „Fuck Racism“ (Übersetzt: „Scheiß Rassismus“). Durmaz brach nach diesem Ausruf in Tränen aus. Denn das, was ihm zuvor widerfahren war, überschritt jede Grenze.