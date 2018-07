Offenbar fix: Joachim Löw bleibt Bundestrainer

Da ist das Ding: Bundestrainer Joachim Löw ist am 13. Juli 2014 auf dem Höhepunkt. Im Kreise seiner Spieler reckt er nach dem 1:0 gegen Argentinien den goldenen WM-Pokal in den Himmel von Rio de Janeiro. © DPA

Allein, allein: Nach dem WM-Sieg 2014 schleicht Bundestrainer Joachim Löw (rechts) über den Rasen des Maracanã Stadions in Rio de Janeiro. Wie einst Franz Beckenbauer nach dem Titel 1990 in Rom. © DPA

Trainerkollegen hatten sich auf Seite von Löw gestellt

Mehrere Trainerkollegen hatten sich zuletzt auf Löws Seite gestellt. Beispielsweise Hoffenheims Julian Nagelsmann: Löw habe so viel für den deutschen Fußball getan. „Da muss man ihm auch mal zugestehen, dass das, was er anpackt, nicht immer Gold ist und auch mal in die Hosen gehen kann - wie die WM.“

Freiburgs Coach Christian Streich bezeichnete Löws Arbeit beim DFB als "Erfolgsgeschichte, auch wenn es jetzt mal nicht so war". Bayerns neuer Trainer Niko Kovac bezeichnete sich ebenfalls als „pro Jogi Löw“: „Ich bin überzeugt, dass er der Richtige ist, das wieder aufzubauen, die Lehren draus zu ziehen. In der Bundesliga gibt es sehr viele gute Spieler, die in der Zukunft in der Nationalmannschaft eingreifen können.“