Joachim Löw bleibt Bundestrainer - und steht nun vor einem Berg von Arbeit. Der SPORTBUZZER zeigt, in welchem Bereichen der Weltmeister-Coach von 2014 in den nächsten Wochen besonders gefordert ist.

Kein Knall, keine Überraschung, kein Rücktritt. Auch in den nächsten vier Jahren heißt der Bundestrainer Joachim Löw. Dies teilte der DFB am Dienstag um 14 Uhr in einer Pressemitteilung mit, nachdem es zuvor einen mehrstündigen Austausch mit der WM-Delegation um Präsident Reinhard Grindel in der Frankfurter Verbandszentrale gegeben hatte.

Danach sagte Löw: „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das der DFB weiterhin geschlossen in mich setzt, und ich spüre trotz der berechtigten Kritik an unserem Ausscheiden auch generell viel Rückhalt und Zuspruch. Es war mir wichtig, nach ein paar Tagen, in denen ich mir viele Gedanken gemacht habe, persönlich mit der DFB-Spitze zusammenzukommen. Auch meine Enttäuschung ist nach wie vor riesig. Aber ich möchte nun auch mit ganzem Einsatz den Neuaufbau gestalten.“

Wie dieser Neuaufbau im Detail aussehen soll und welche Maßnahmen dafür erforderlich sind, will Löw in den nächsten Wochen mit seinen Assistenten und Teammanager Oliver Bierhoff analysieren. Löw: „Ich werde Gespräche führen und zum Start der neuen Länderspielsaison die richtigen Schlüsse ziehen.“ Bis zum 6. September, wenn es zum Auftakt der Nations League gegen Frankreich geht, will Löw den DFB-Bossen seinen Plan für die Zukunft vorlegen und wird sich mehr denn je daran messen lassen müssen. Der Bundestrainer muss dem Verband und auch sich selbst vor allem zwei Fragen beantworten. Die Antwort auf eine dritte Frage können hingegen nur die Fans beeinflussen.

1. Wie will er die Wende einleiten?

Löw muss grundsätzlich entscheiden, wie groß der Umbruch sein wird, sprich beispielsweise, wie viele „Altgediente“ er aussortiert. Dazu will er in den nächsten Wochen viele Einzelgespräche führen, allen voran sicherlich mit dem zuletzt viel kritisierten Mesut Özil, aber auch mit Sami Khedira, Mats Hummels und Toni Kroos sowie seinem Kapitän Manuel Neuer. Außerdem wird es eine „allgemeine“ WM-Analyse geben, in der es um die offensichtlichen Veränderungen im Weltfußball geht.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung thematisierte am Dienstag, dass genau diese Analysen im Vorfeld der WM versäumt wurden und die Sorglosigkeit von Löw und Bierhoff für eine große Unzufriedenheit in der Mannschaft gesorgt hätte. Fakt ist, dass die Nationalelf ihre Ausrichtung auf und neben dem Platz hinterfragen muss und wird. Dass Ballbesitz-Fußball nicht zwingend zum Erfolg führt, hat dieses Turnier eindrücklich gezeigt. Genau wie die Tatsache, dass Standards wieder eine enorme Bedeutung haben und den Teams, die Tempofußball spielen, die Zukunft gehört.

2. Wen kann er dafür gebrauchen?

Nach den Gesprächen mit seinen Führungsspielern wird sich Löw mit der Neuausrichtung des Kaders beschäftigen. Vieles spricht dafür, dass das Gerüst des DFB-Teams künftig aus den Confed-Cup-Gewinnern von 2017 bestehen wird, dazu wird es sicherlich einige Neulinge beziehungsweise Rückkehrer geben wie Serge Gnabry, Leroy Sané, Emre Can, Jonathan Tah, Benjamin Henrichs oder auch den WM-Helden von 2014, Mario Götze.

3. Wie ist die Stimmung im Land?

In den vergangenen Tagen wurde viel über Löws Zukunft diskutiert. Unter Fans, unter Experten. Vor allem aus der Bundesliga bekam der Bundestrainer unglaublich viel Zuspruch. Eine Online-Umfrage unter gut 3000 SPORTBUZZER-Usern ergab bis Dienstagabend ein gespaltenes Bild: 49,1 Prozent finden nicht gut, dass Löw weitermacht. 15,0 Prozent antworteten mit „geht so“. Das öffentliche Vertrauen in den Bundestrainer war schon mal größer.

Vor dem Beginn der Weltmeisterschaft hatte Löw im SPORTBUZZER-Interview mit dieser Zeitung gesagt, dass man „sich als Trainer ständig neu erfinden“ müsse. Dass er dies kann, bewies er bereits nach dem Ausscheiden im EM-Halbfinale gegen Italien 2012.

Danach gestand Löw seine Fehler ein, krempelte viele Dinge um – und holte zwei Jahre später den vierten WM-Titel. Nun hofft ganz Fußball-Deutschland, dass ihm noch mal die Wende gelingt – und er 2022 als Doppelweltmeister abtreten kann.