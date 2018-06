Oliver Bierhoff fordert schnelle WM-Analyse - Joachim Löw spricht von "tiefgehenden Maßnahmen"

Anzeige

Joachim Löw lässt seine Zukunft als Bundestrainer weiter offen, Oliver Bierhoff will bei der Aufarbeitung des deutschen WM-Debakels auf das Gaspedal drücken. "Im September folgt ja der Start in die Nations League. Daher gilt es jetzt, schnell zu analysieren", sagte Nationalmannschaftsmanager Bierhoff am Donnerstagnachmittag nach der Rückkehr des DFB-Trosses aus Russland: "Wir müssen gewisse Änderungen angehen." Welche Maßnahmen dies sein könnten, ließ der früherer Nationalstürmer offen. Er werde mit Löw "nun wohl täglich" in Kontakt stehen. Eine unmittelbare Entscheidung über die Zukunft des Bundestrainers sei aber wohl nicht zu erwarten. Bierhoff: "Die Situation ist wie nach jedem Turnier bei ihm: Er muss es erstmal sacken lassen. Entscheidungen kann man direkt danach nicht einfordern. Die Energie kommt schnell wieder, dann heißt es: Ärmel hochkrempeln."

Die Aussagen des Managers klingen weiterhin danach, dass Löw von Seiten des Verbandes trotz des Vorrunden-Ausscheidens bei der Weltmeisterschaft keine Konsequenzen zu befürchten hat. DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte bereits unmittelbar nach der abschließenden 0:1-Pleite in Kasan gesagt: "Die Überlegungen, die uns dazu gebracht haben, den Vertrag zu verlängern, gelten weiterhin.“ Man traue Löw zu, nun den notwendigen Umbruch einzuleiten und zu begleiten. Der Weltmeister-Coach von 2014 hatte seinen Vertrag beim DFB kurz vor der WM vorzeitig bis 2022 verlängert. Am Donnerstag äußerte sich der DFB-Boss gegenüber der Sport Bild etwas zurückhaltender: "Ich habe gestern Abend mit Jogi Löw gesprochen. Wir sind so verblieben, dass wir in den nächsten Tagen besprechen, wie es weitergeht."

Die Mannschaft ist wieder in Deutschland: Bilder von der Ankunft in Frankfurt Die deutsche Mannschaft ist wieder in Deutschland eingekommen. Der SPORTBUZZER hat die Fotos zur Ankunft in Frankfurt am Main. © dpa/Ostendorp/Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.22(1) © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.35 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.22(3) © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.57 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.47 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.21.02 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.21.21 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.52 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.40 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.21.31 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.21.53 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.22(2) © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.21 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.23 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer WhatsApp Image 2018-06-28 at 15.20.22 © Heiko Ostendorp/Eric Zimmer

Löw selbst sagte am Donnerstag nach der Landung in Frankfurt/Main: "Es braucht Zeit, bis wir das verdaut haben. Wir haben enttäuscht. Es tut uns wahnsinnig leid für unsere Fans. Die Mannschaft hat nicht das abgerufen, was sie in der Vergangenheit schon bewiesen hat." Er sehe sich bei dieser Problematik "in der Verantwortung". Löw: "Es baucht Maßnahmen - tiefgründige Maßnahmen. Wir werden uns jetzt darüber unterhalten, wie wir das machen."

Treffen Löw und Bierhoff Ende der kommenden Woche

Bierhoff kündigt für Ende der kommenden Woche ein weiteres Treffer zwischen der Verbandsspitze und Löw an. Sehr viel Zeit bleibt nicht, bis eine endgültige Entscheidung getroffen werden muss - besonders für den Verband, der sich im Falle eines Löw-Abschieds nach einem Ersatz umschauen muss. Die neu geschaffene Nations League startet am 6. September in München mit dem Spiel gegen Vize-Europameister Frankreich.

Internationale Pressestimmen: WM-Aus! Deutschland scheitert in der Vorrunde Die deutsche Nationalmannschaft ist in der Vorrunde der WM 2018 ausgeschieden! Erstmals seit 1938 sind die Deutschen damit nicht in der K.-o.-Runde einer Weltmeisterschaft dabei. Wie die internationale Presse über das Debakel schreibt, zeigt der SPORTBUZZER in einer Bildergalerie. © imago/Sven Simon In der Printausgabe titelt die spanische Marca mit einem Bild von Mesut Özil: "Der Fluch der Champions" © Marca Online meldet Marca : "Katastrophales Deutschland" © Screenshot Die Sun aus Großbritannien: Der Printtitel macht mit dem DFB-Team auf und übersetzt sich das deutsche Wort Schadenfreude ins Englische ... © The Sun Und die Sun legt nach: Die deutsche Vorrundentabelle gibt es in der aktuellen Ausgabe auch noch zum ausschneiden. "Ausschneiden und nutzen, um besser drauf zu sein, wenn es einem mal nicht so gut geht", steht unten. © The Sun Daily Mail aus Großbritannien: "DEUTSCHLAND RAUS! Der Titelverteidiger wird krachend aus der WM geschickt nach einer erniedrigenden Niederlage gegen Südkorea beim ersten WM-Aus seit 80 Jahren" © Screenshot Der Daily Mirror schreibt: "Deutschland RAUS aus der WM nach einer schockierenden Niederlage gegen Südkorea, während Mexiko und Schweden ins Achtelfinale einziehen" © Screenshot "Alles ist vorbei!" titelt die holländische Zeitung De Telegraaf auf deutsch - und zeigt einen Screenshot der Website der Kollegen von Bild. © Screenshot Die Bild hatte über die gesamte Website das Wort "AUS!" geschrieben. Mit dem richtigen Hinweis, dass das Ausscheiden insgesamt auch verdient ist. © Screenshot Die 11 Freunde haben ein tägliches WM-Magazin im Tagesspiegel und nehmen dort den Hashtag des Weltmeisters (#ZSMM) auf die Schippe. © Getty Blick aus der Schweiz, die ein möglicher Achtelfinal-Gegner gewesen wäre, schreibt von einer "Mega-Blamage". Verbunden mit dem kleinen Fakt, dass die Deutschen Gruppenletzter sind. © Screenshot A Bola aus Portugal macht es den Holländern von De Telegraaf nach und titelt auf deutsch: "Auf Wiedersehen, Weltmeister!" © Screenshot Die Kronenzeitung aus Österreich schreibt auch von einer "Blamage". © Screenshot La Nación aus Argentinien schreibt: "Deutschlands historisches Scheitern: Zum ersten Mal das Aus in der Gruppenphase" © Screenshot L'Equipe aus Frankreich: "Die Champions in der Falle!" © Screenshot Aftonbladet aus Schweden, dem unerwarteten Gruppensieger: "Donnerndes Fiasko! Deutschland ist nach einem trostlosen Remis gegen Südkorea in der Gruppenphase ausgeschieden." © Screenshot Het Laatste Nieuws aus Belgien schreibt vom "Fluch des Weltmeisters" und schreibt: "Deutschland verliert gegen Südkorea und verlässt das WM-Theater zum ersten Mal nach der Gruppenphase" © Screenshot Gazzetta dello Sport aus Italien: "Deutschland kehrt nach Hause zurück: Eine verfluchte WM endet mit einem 0:2 gegen Südkorea" © Screenshot Le Parisien aus Frankreich: "Deutschland in der ersten Runde eliminiert: Der Fluch der Titelträger" © Screenshot France Football, ebenfalls aus unserem Nachbarland: "Geschlagen von Südkorea, Deutschland ist raus!" © Screenshot As aus Spanien: "Deutscher Zusammenbruch: Sie gehen nach Hause" © Screenshot Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fasst die historische Dimension des Ausscheidens zusammen. © Screenshot Der Kicker resümiert in einem Kommentar von Chefreporter Oliver Hartmann: "Der ideenlose, kraftlose und zunehmend hilflose Zeitlupenfußball-Auftritt gegen Südkorea markiert das peinliche Ende einer zuvor acht Jahre glanzvollen Ära." © Screenshot Mit DFB-Star Toni Kroos ist ein geknickter Mecklenburger auf dem Titel der Ostsee Zeitung zu sehen. "Raus und vorbei!" © Ostsee Zeitung Die Leipziger Volkszeitung titelt: "Schwarz, Rot, Raus" © Leipziger Volkszeitung Die Hannoversche Allgemeine fragt sich, ob es "das Ende einer Ära" ist und zeigt dazu den langjährigen Bundestrainer Joachim Löw. © Hannoversche Allgemeine "Raus und vorbei!" titeln die Lübecker Nachrichten und zeigen dazu Mario Gomez und Mats Hummels. © Lübecker Nachrichten Die Neue Presse aus Hannover bewertet die Leistung der deutschen Spieler: "Setzen, Sechs!" © Neue Presse Auch die Kieler Nachrichten haben natürlich die deutsche Nationalmannschaft auf der Titelseite. Mario Gomez trauert auf dem Rasen, passend dazu die Zeile. © Kieler Nachrichten "Die Schmach von Kasan", so nennt es der Weser Kurier. Zu sehen: Ein koreanischer Freudenkreis und der Abgang von Toni Kroos. © Weser Kurier