Ottmar Hitzfeld stärkt Bundestrainer Joachim Löw: "Hat verdient, dass man ihm vertraut"

Der frühere Erfolgstrainer des FC Bayern München und von Borussia Dortmund, Ottmar Hitzfeld, hat sich für Vertrauen in Fußball-Nationaltrainer Joachim Löw ausgesprochen. „Ich finde, dass Joachim Löw hervorragende Arbeit geleistet hat mit der deutschen Nationalmannschaft“, sagte der 69-Jährige in einem Interview des SWR am Donnerstag. „Er hat es sich verdient, dass man ihm vertraut, auch wenn es mal schlechter läuft.“ Löw war mit der DFB-Elf bei der WM in Russland bereits in der Vorrunde ausgeschieden, in der Nations League droht vor der Partie gegen die Niederlande am 19. November in Gelsenkirchen der Abstieg.