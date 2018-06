Eng war es schon oft: So zogen Joachim Löw & Co. bisher den Kopf aus der Schlinge

Anzeige

„Mich macht vor so einem Turnier nichts mehr nervös.“ Dieser Satz von Joachim Löw aus der Vorbereitung auf die WM war in Stein gemeißelt. Er passte zum Eindruck, den der Bundestrainer der Nation in den vergangenen Jahren vermittelte: Jogi Cool – dieser Mann ist über jeden Zweifel erhaben.

Doch nun haben 90 alarmierende Minuten ausgereicht, um alles infrage zu stellen: Löws Entscheidungen bei der Kaderzusammenstellung. Löws Aufstellung gegen Mexiko. Löws taktische Ausrichtung gegen die „El Tri“. Verliert Sieger-Typ Löw nun auch sein Winner-Gen?

DFB-Elf blieb bei vergangenen fünf Auftaktspielen ohne Gegentor

Seit er die Nationalmannschaft 2006 von Jürgen Klinsmann übernahm, schaffte es das DFB-Team bei allen fünf großen Turnieren immer mindestens bis ins Halbfinale. Dazu kommt der Sieg beim letztjährigen Confed-Cup. Was allerdings kaum noch jemand weiß, und in der aktuellen Alarmstimmung komplett untergeht: bei allen fünf Turnieren hätte Deutschland – kein Witz - auch in der Vorrunde ausscheiden können.

WM-Tagebuch von Wolff Fuss: "Jede deutsche Elf kann Schweden schlagen"

So dramatisch wie jetzt war es zwar noch nie, was damit zu tun hatte, dass unter Löw alle fünf Auftaktspiele gewonnen wurden. Und dies sogar ohne ein einziges Gegentor. Bei der EM 2008 gab es ein 2:0 gegen Polen, zwei Jahre später in Südafrika ein furioses 4:0 gegen Australien. 2012 wurde Portugal mit 1:0, 2014 sogar mit 4:0 vom Platz gefegt. Und vor zwei Jahren bei der EM in Frankreich gab es ebenfalls ein souveränes 2:0 gegen die Ukraine. Wenn es um die Pötte ging, war Deutschland da. Und dennoch wurde es jeweils noch eng in der Gruppenphase.

* 2008: Nach der Niederlage im zweiten Spiel gegen Kroatien durfte das DFB-Team bei Löws erstem Turnier als Chefcoach gegen Österreich auf keinen Fall verlieren. Michael Ballack rettete Deutschland damals mit einem Traumfreistoß, der später zum „Tor des Jahres“ gewählt wurde.

2010: In Südafrika gab es eine Pleite gegen Serbien, wonach man im letzten Gruppenspiel gegen Ghana ebenfalls nicht verlieren durfte. Eine Stunde lang stand es 0:0, war es verdammt knapp - dann gelang Mesut Özil der erlösende Treffer.

2012: Nach zwei Partien hatte Deutschland sogar schon sechs Punkte auf dem Konto, hätte bei einer Niederlage gegen Dänemark aber trotzdem ausscheiden können. Auch dieses Spiel stand auf der Kippe, Lars Bender sorgte in der 83. Minute für das 2:1-Siegtor.

2014: Auf dem Weg zum WM-Titel in Brasilien stolperte die Löw-Truppe wieder mal im zweiten Vorrundenspiel, es gab es ein 2:2 gegen Ghana. Bei einer anschließenden Pleite gegen die USA hätte vorzeitig Feierabend sein können - doch Müller traf damals nach 55 Minuten bei der Regenschlacht von Recifé.

Ebenfalls noch in lebhafter Erinnerung ist das Zitter-Achtelfinale gegen Algerien, welches als Schlüsselspiel auf dem Weg zum vierten Stern gilt. Das bestätigt Manuel Neuer: „Das war damals ein Wachrüttler wie jetzt gegen Mexiko.“ Wenn dieser am Ende zum gleichen Ergebnis führt, hätte der DFB-Kapitän sicher nichts dagegen.

2016: Vor zwei Jahren wäre Deutschland nach dem 0:0 gegen Polen bei einer Niederlage gegen Nordirland ebenfalls nach der Vorrunde nach Hause gefahren, diesmal entschied Mario Gomez die Partie aber schon nach 30 Minuten.

Manuel Neuer: "Haben ab jetzt nur noch Finals!"

Löws Truppe weiß also, wie man den Kopf aus der Schlinge zieht. Allerdings war es stets das zweite Gruppenspiel, welches in die Hose ging. Nun steht die Mannschaft schon nach der ersten Partie unter enormem Druck. „Wir haben ab jetzt nur noch Finals“, sagt Neuer und erinnert sich ebenfalls an die letzten Turniere zurück. „Wir müssen zeigen, was uns in der Vergangenheit stark gemacht hat. Wir wissen, dass wir das schaffen und gegen Schweden ein anderes Gesicht zeigen. Ich bin überzeugt, dass wir beide Spiele gewinnen und uns für die K.o.-Runde qualifizieren.“

Am Dienstag geigten sich die Spieler bei einer internen Sitzung 45 Minuten lang die Meinung – ein reinigendes Gewitter? Auch Löw ist nun als Krisenmanager gefordert. Das gilt für die Kommunikation und den Umgang mit seinem Team, aber auch für die richtigen Schlüsse nach der Auftaktpleite. Bisher hat er es stets geschafft, mit Rückschlägen richtig umzugehen. Nun muss sich zeigen, ob ihn auch während des Turniers wirklich nichts mehr nervös macht.