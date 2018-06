Bundestrainer Joachim Löw posiert für Fotos am Strand von Sotschi

Nach dem verpatzten WM-Auftakt gegen Mexiko steht die deutsche Nationalmannschaft vor der zweiten Gruppenpartie am Samstag gegen Schweden unter enormem Druck. Anzusehen ist dieser Bundestrainer Joachim Löw nicht: Am Mittwochmorgen schlenderte der Coach gemütlich am Strand von Sotschi entlang, posierte cool für die Kamera und machte Selfies mit Fans.

Nach dem verpatzten WM-Auftakt beim 0:1 am vergangenen Sonntag gegen Mexiko steht die deutsche Nationalmannschaft am Samstag gegen Schweden vor dem ersten "WM-Endspiel". Im Fall einer Niederlage könnte das DFB-Team wohl schon nach dem zweiten Spiel die Koffer packen - es wäre das erste WM-Vorrundenaus für den amtierenden Weltmeister. Vor dem zweiten Gruppenspiel in Sotschi lastet also enormer Erfolgsdruck auf der Mannschaft. Eigentlich.

An Bundestrainer Joachim Löw scheint der Stress aber abzuprallen: Mit einem Lächeln im Gesicht und einer coolen Sonnenbrille schlenderte Löw am Mittwoch vor dem Teamhotel "Radisson Blu Paradise" an Sotschis Strand über die Strandpromenade - und posierte lässig für die Kameras von Fans und Fotografen.

