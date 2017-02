Joachim Löw kommt am Dienstag nach Barsinghausen

„Der populäre Südbadener reiht sich nahtlos ein in die Liste der hochkarätigen Gäste, die der NFV inzwischen empfangen konnte“, schreibt der NFV in seiner Einladung. Günter Netzer, Franz Beckenbauer, Oliver Bierhoff sind nur drei der zahlreichen prominenten Gäste, die seit dem ersten Treffen dieser Art (1991 ins Leben gerufen) beim NFV zu Gast waren.

Der Bundestrainer kommt in die Region Hannover: Joachim Löw wird am Dienstag Star-Gast beim nichtöffentlichen Neujahrstreffen des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) sein – im Zechensaal des Besucherbergwerks Barsinghausen.

Auch Kind und Chatton sind dabei

Am Dienstag werden 300 geladene Besucher erwartet, darunter 96-Boss Martin Kind, Benjamin Chatton (Geschäftsführer der Handballer der TSV Hannover-Burgdorf), 96-Legende Dieter Schatzschneider und DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Löw wird nach der Begrüßung von NFV-Präsident Karl Rothmund auf die Bühne kommen, um im Talk mit Moderator Gerhard Delling zu sprechen – natürlich über Fußball. Mit dem Confederations Cup in Russland steht für den Bundestrainer in diesem Sommer bereits das nächste Turnier an.

Für Delling wird es bereits der vierte Auftritt auf einem NFV-Treffen sein. Auf dem diesjährigen soll Löw und Co. auch Hausmannkost serviert werden: Brezeln, Krustenbraten und Rote Grütze stehen auf dem Speiseplan. Der Star-Auflauf beginnt gegen 18 Uhr.