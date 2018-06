Nach peinlichem WM-Aus: Joachim Löw lässt Zukunft als Bundestrainer offen

Joachim Löw hat seine Zukunft als Bundestrainer nach dem blamablen Aus bei der WM in Russland offen gelassen. „Es ist zu früh für mich, diese Frage zu beantworten. Ich brauche jetzt ein paar Stunden, um diese Situation klar zu sehen", sagte der 58-Jährige nach der peinlichen 0:2-Niederlage gegen Südkorea in Kasan: "Die Enttäuschung ist tief in mir. Das müssen wir morgen mal besprechen.“