Joachim Löw: "Manuel Neuer steht gegen Österreich von Anfang an im Tor"

Manuel Neuer soll im WM-Testspiel gegen Österreich sein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geben. „Wenn alles okay ist, dann wird er morgen von Anfang an im Tor stehen“, sagte Bundestrainer Joachim Löw am Freitag im Trainingslager in Eppan. Neuer hatte seit vergangenem September wegen der Folgen einer Fußverletzung pausiert. Die Partie gegen Österreich am Samstag in Klagenfurt ist der letzte deutsche WM-Test vor der Nominierung des endgültigen WM-Kaders am Montag. Eine finale Entscheidung über Neuers Nominierung solle erst am Sonntagabend fallen, sagte Löw.