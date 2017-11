Joachim Löw: "Mich macht nichts mehr nervös"

Anzeige

Lars Stindl erzielte quasi mit dem Schlusspfiff das 2:2 in der Nachspielzeit gegen spielstarke Franzosen. Trainer Joachim Löw aber zeigte sich nicht nur deshalb nach dem Schlusspfiff noch lockerer als sonst. Grund dafür ist der überragende Lauf seines Teams.

Joachim Löw über …das Länderspieljahr 2017: „Ich bin mit dem Jahr insgesamt sehr zufrieden. Wir haben eine super Quali gespielt, den Confed Cup gewonnen, sind ungeschlagen geblieben. Nach diesem überragenden Jahr bin ich völlig entspannt. Wir wissen ganz genau, was wir noch zu tun haben. Die Kompaktheit, die Organisation können wir noch verbessern. Aber wenn wir es so machen wie in der zweiten Halbzeit gegen Frankreich, sind wir in der Offensive kaum zu bremsen. “

…Frankreich: „Was Frankreich in der Offensive zu bieten hat, ist absolute Spitze. Wir haben zwei Teams auf Top-Niveau gesehen. Die beiden Tests gegen England und Frankreich waren genau richtig, haben uns wichtige Erkenntnisse gebracht.“

…die Erwartungen an die Spieler mit Blick auf die WM: „Über das Wesentliche haben wir immer wieder gesprochen, was wir erwarten, was die Jungs für eine Einstellung zeigen müssen. Wir sehen uns nur noch einmal bis zur Nominierung. Natürlich wird der Kontakt da in den nächsten Monaten etwas intensiviert werden. Aber die Spieler wissen schon, um was es geht.“

Einzelkritik: Deutschland gegen Frankreich in Noten Die deutsche Mannschaft verabschiedet sich in ungewöhnlicher Konstellation aus dem Länderspieljahr 2017. Für den SPORTBUZZER hat Heiko Ostendorp das DFB-Team benotet. © imago Kevin Trapp: Bekam eine neue Chance, nachdem Bernd Leno zuletzt einige Male gepatzt hatte. Parierte in der ersten Hälfte zweimal stark gegen Lacazette und Mbappe, später auch gegen Martial. Note 2 © imago Emre Can: Er ist einfach kein Rechtsverteidiger. Wirkte oft überhastet und schwerfällig. Seine Flanken landeten zudem meist im Nirgendwo. Note 5 © Getty Niklas Süle: Anfangs stemmte auch er sich tapfer gegen Mbappe & Co.. Bekam aber die Grenzen aufgezeigt, wie beim Gegentor zum 0:1, wo er von Martial ausgetanzt wurde. Note 4 © Getty Mats Hummels: Auch er hatte Probleme mit der Highspeed-Offensive der Franzosen. Warf sich aber in jeden Zweikampf und versuchte das Spiel anzukurbeln. Zur Halbzeit ausgewechselt. Note 3 © Getty Marvin Plattenhardt: Vor den Augen des Verletzten Jonas Hector bemühte sich der Berliner, über die linke Seite auch nach vorne Akzente zu setzen – dabei deutlich gefährlicher als Can auf rechts. Note 3 © imago Sami Khedira: Zeigte seine Robustheit und Erfahrung in vielen Zweikämpfen, mehr aber auch nicht. Nach vorne praktisch ohne Akzente, zudem mit Stellungsfehler beim 1:2. Note 5 © imago Toni Kroos: Hatte auch schon bessere Tage, zu Beginn mit einigen Fehlpässen. Steigerte sich aber im Laufe der Partie. Hatte Pech, dass sein herrlicher Freistoß nur an die Latte klatschte. Note 4 © Getty Ilkay Gündogan: Spielte etwas weiter vorne als zuletzt gegen England. Hatte viele Ballkontakte und einige gute Offensivaktionen. Defensiv noch mit Luft nach oben. Note 3 © imago Mesut Özil: Sehr guter Auftritt des Arsenal-Stars. Versuchte es immer wieder mit Pässen in die Schnittstelle des Gegners. Einer davon landete bei Werner, der zum 1:1 traf. Note 2 © Getty Julian Draxler: Bestätigte seine aufsteigende Form bei PSG auch im Nationalmannschafts-Trikot. Viel unterwegs, sehr ballsicher und immer mit Zug zum Tor. Note 2 © imago Timo Werner: In der ersten Halbzeit zweimal extrem unglücklich und zu kompliziert im Abschluss, vergab leichtfertig zwei Großchancen. Bei der dritten war er da und markierte den Ausgleich. Wurde danach immer stärker. Note 3 © imago Antonio Rüdiger: Kam zur Pause für Hummels und hatte gleich die Riesenchance zum 1:1 – vergab aber völlig freistehend aus fünf Metern. In der Defensive aber gewohnt kompromisslos und zweikampfstark. Note 3 © imago Mario Götze: Eigentlich sollte er von Beginn an spielen, kam aber erst in der 65. Minute für Gündogan. Seine tolle Vorlage auf Stindl brachte das 2:2. Ohne Note. © imago Sebastian Rudy: Kam in der 75. Minute für Khedira. Zu spät für eine Bewertung. © imago Lars Stindl: Kam in der 83. Minute für Can und schoss nach tollem Götze-Pass das Ausgleichstor. Zu spät für eine Bewertung. © Getty Sandro Wagner: Kam in den Schlussminuten für Timo Werner. Ohne Note. © imago

…seine Erfahrung: „Es gibt nichts, was mir auch nur eine schlaflose Nacht bereitet vor so einem Turnier. Mich macht nichts mehr nervös – nicht wenn Unruhe aufkommt, wenn wieder von irgendwelchen Baustellen gesprochen wird, wenn wir Verletzte haben oder die Testergebnisse nicht stimmen. Mich interessiert das alles nicht. Ich habe persönlich aus den Turnieren unglaublich viel mitgenommen, viel gelernt. Diese Erfahrung hilft schon. Ich weiß, dass wir eine wahnsinnig gute Basis haben, die wir uns erarbeitet haben.“

…den Ausblick auf die WM: „Beim Turnier braucht man auch mentale Stärke, in den entscheidenden Momenten nochmal zulegen zu können. Die letzten acht Teams sind ziemlich auf einem Niveau, da entscheiden genau diese Dinge wie psychische Robustheit und dass man nie nachlässt. Jede Mannschaft will uns, den Weltmeister, in die Knie zwingen. Da werden wir auf wahnsinnige Widerstände stoßen. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Es ist schade, dass eine große Nation wie Italien nicht dabei ist, ohne sie fehlt etwas. Auch dass Chile nicht dabei ist, bedaure ich. Dennoch gibt es einige Konkurrenten. Einen davon haben wir gerade gesehen...“

…Mario Götze: „Mario ist körperlich auf sehr gutem Niveau. Dass ihm nach einem halben Jahr Pause etwas Spielpraxis fehlt, ist doch klar. Bei solchen Aktionen bei seiner Torvorlage, da sieht man seine Klasse. Er wird aber sicher noch etwas Zeit brauchen um auf Topniveau zu kommen, um zu zeigen, was er alles draufhat.“

…Ilkay Gündogan: „Bei Ilkay ist es ähnlich wie bei Mario. Es war nach so langer Zeit wichtig, dass er mal wieder dabei war, bei der Mannschaft war. Er hat seine Qualitäten, seine Technik, seine Passgenauigkeit angedeutet. Auch ihm fehlt natürlich noch etwas Sicherheit, aber ich bin wirklich sehr froh, dass er wieder da ist.“

…zur Auslosung: „Natürlich geht man immer wieder gespannt in die Auslosung. Danach weiß man, wie stark die Gruppe ist, man kennt den möglichen Weg für die weiteren Runden. Da fällt etwas Anspannung ab. Und dann entscheiden wir, wo wir hingehen und unser Camp aufschlagen.“

Deutschland gegen Frankreich: Internationale Pressestimmen In letzter Minute gelang Lars Stindl der Ausgleich gegen Frankreich. So sah die internationale Presse das Spiel der deutschen Mannschaft. © Getty Die französische Zeitung "Le Parisien" ärgert sich über das Unentschieden, sieht aber "wirklichen Fortschritt" bei der "Equipe Tricolore". © Screenshot Die Sportzeitung "L'Equipe" ist ebenfalls von der französischen Mannschaft trotz der Niederlage angetan. Sie habe ein interessantes Gesicht gezeigt. © Screenshot Die "Le Figaro" ist ebenfalls glücklich mit der Leistung der Nationalmannschaft. Das Nationalteam habe die Stimmung in Deutschland geprägt. © Screenshot Die spanische "Marca" schreibt, das Doppeltorschütze Alexandre Lacazette nicht ausreicht, um Deutschland zu schlagen. © Screenshot Die spanische "AS" fokussiert sich auf den deutschen Star von Real Madrid. © Screenshot Der englische "Mirror" hält es nachrichtlich: "Lacazettes Doppelpack wurde von Werner und Stindl ausgeglichen." © Screenshot "Daily Mail" aus Großbritannien: "Lacazette macht einen Doppelpack für Frankreich aber Stindl trifft in der Nachspielzeit zum Unentschieden für Deutschland" © Screenshot "The Sun" aus Großbritannien schreibt natürlich über Arsenals Goalgetter Lacazette - doch auch Deutschlands Retter Lars Stindl wird namentlich erwähnt. © Screenshot "Sport Bild" aus Deutschland: Die Serie von 21 Spielen ohne Niederlage seit Juli 2016 geht auch nach anderthalb Jahren weiter - und lässt hoffen. © Screenshot "Bild": Nicht einmal der Vize-Europameister kann Deutschland in die Knie zwingen. © Screenshot "Spiegel Online" fasst sich kurz und kompakt. © Screenshot Die "Süddeutsche" gibt sich als Spielverderber und greift die vielen Fehler auf. © Screenshot "Sport1" spielt an auf die deutsche Serie: Seit 21 Spielen ist das DFB-Team ungeschlagen. © Screenshot

