Joachim Löw, Oliver Bierhoff, Nationalmannschaft: 5 Szenarien für die Zukunft des DFB

Die Deutsche Fußball Blamage und die Folgen – wie geht es nun weiter beim DFB? Wann entscheidet Joachim Löw über seine Zukunft? Und welche Maßnahmen werden nach dem peinlichen Vorrunden-Aus bei der WM in Russland eingeleitet? Es gibt fünf mehr oder weniger realistische Szenarien, die in den nächsten Tagen eintreten könnten.

1. Joachim Löw macht weiter

Die wahrscheinlichste Variante ist, dass sich der Bundestrainer dazu bekennt, seinen Vertrag bis 2022 zu erfüllen und den angekündigten Umbruch selbst einzuleiten. In diesen Tagen führt Löw viele Gespräche, mit seinen engsten Vertrauten. Mit seiner Frau Daniela, mit der er in Trennung lebt. Mit seinem Berater Harun Arslan. Mit seinen Assistenten Marcus Sorg und Thomas Schneider. Mit DFB-Präsident Reinhard Grindel. Mit Team-Manager Oliver Bierhoff. Mit seinen wichtigsten Führungsspielern wie Kapitän Manuel Neuer. Alle wollen, dass Löw weitermacht. DFB-Vize Rainer Koch: „Es gibt keine anderen Meinungen. Joachim Löw ist der Richtige.“ Entscheidet er sich für einen Verbleib, dürfte er noch mächtiger werden. Er müsste dann aber über seinen Schatten springen, in der Mannschaft aufräumen und Spieler opfern, denen er jahrelang die Treue gehalten hat.