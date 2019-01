Spanien-Ikone: Joachim Löw könnte bald Trainer von Real Madrid werden

Real Madrid steckt in der größten Krise der letzten Jahre. Die einst so stolzen Königlichen liegen als Tabellendritter der spanischen Primera Division satte sieben Punkte hinter dem FC Barcelona - und das obwohl Real ein Spiel mehr absolviert hat. Der Abgang von Superstar Cristiano Ronaldo hat Real Madrid deutlich härter getroffen als gedacht. Die Mannschaft, die 2018 zum dritten Mal in Folge die Champions League gewonnen hatte, ist kaum wiederzuerkennen, verliert plötzlich gegen Underdogs wie Real Sociedad und CD Leganes. Wird ausgerechnet der deutsche Bundestrainer Joachim Löw (58) zum Retter? Bernd Schuster, der als Real-Trainer 2008 Meister wurde, bringt Löw nun als Kandidaten für das Traineramt bei Real Madrid ins Gespräch.