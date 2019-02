Trotz "Totalausfall" in Freiburg: Jobgarantie für Augsburg-Trainer Manuel Baum

Das heftige 1:5 beim SC Freiburg ließ Augsburgs Trainer Manuel Baum ernüchtert und ratlos zurück. Warum seine Elf in dem im Abstiegskampf so immens wichtigen Spiel eine gute Woche nach dem achtbaren 2:3 gegen den FC Bayern einen solch schwachen Auftritt zeigte, konnte sich der Coach am Samstag nicht erklären. „Das muss ich erst mal sacken lassen. Was wir in der ersten Halbzeit auf den Platz gebracht haben, ist ganz weit weg von dem, wofür wir in Augsburg stehen“, sagte Baum und kündigte Redebedarf mit seiner Mannschaft an. Immerhin: Baum darf vorerst Augsburg-Trainer bleiben. "Nein, das ist überhaupt nicht unser Thema", antwortete FCA Manager Stefan Reuter nach dem Debakel auf die Frage, ob er an eine Trennung von Baum denke: "Wir müssen uns natürlich Gedanken machen - aber das machen wir gemeinsam."