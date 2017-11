Jochen Breyer in der Viererkette: Das macht Jupp Heynckes so erfolgreich

Anzeige

Ist Jupp Heynckes ein Wunderheiler? „Nein“, sagt einer, den ich am Samstagabend nach dem Spiel gegen Leipzig genau das fragte. Einer, der es wissen muss: Jupp Heynckes selbst. Am Samstag traf ich ihn zum ersten Mal seit seiner Rückkehr nach München wieder, er kam in unser kleines TV-Studio im Bauch der Arena und wirkte fröhlich, aber nicht euphorisch. Vor drei Wochen, als Heynckes von seinem Freund Uli Hoeneß zurückgeholt worden war, hatte der FC Bayern noch am Boden gelegen. Gedemütigt von Paris in der Champions League, hinterher hinkend in der Bundesliga.

Seitdem haben die Bayern alle fünf Spiele gewonnen, nur einen Gegentreffer kassiert und aus einem Fünf-Punkte-Rückstand in der Bundesliga-Tabelle einen Drei-Punkte-Vorsprung gemacht. Wie ist Jupp Heynckes das gelungen? Was genau hat der Mann, dass die Spieler ihm so treuherzig folgen?

Ich möchte zwei Geschichten über Jupp erzählen

Um diese Frage zu beantworten, möchte ich zwei kleine Geschichten erzählen, die ich persönlich mit Jupp Heynckes erlebt habe. Die erste spielte im Jahr 2009, als Heynckes zu seiner ersten Rettungsmission nach München gerufen wurde. Jürgen Klinsmann war gerade entlassen worden, Heynckes übernahm vier Wochen vor Saisonende. Ich war damals recht neu beim ZDF und durfte meine erste längere Reportage drehen. Thema: Die Rückkehr von Jupp Heynckes. Dafür brauchte ich unbedingt ein Interview mit ihm, aber leider hatte der FC Bayern so viele Anfragen bekommen, dass er alle absagte.

Durch Zufall hatte ich jedoch erfahren, in welchem Hotel Jupp Heynckes untergekommen war. Ich fuhr mit meinem Kamerateam auf gut Glück dorthin und wartete auf dem Hotel-Parkplatz. Nach etwa einer Stunde kam tatsächlich Jupp Heynckes vorgefahren, stieg aus und sagte, als er uns sah: „Sorry, aber Interviews müssen offiziell vom Verein genehmigt werden.“ Ich entschuldigte mich dafür, dass wir ihm so auflauerten, erklärte ihm, dass ich zum ersten Mal eine Reportage machen dürfte und dass leider alle Anfragen abgesagt worden waren. „Ich überlege es mir“, antwortete er, ging ins Hotel und kam fünf Minuten später wieder raus. „Okay, ausnahmsweise“, sagte er augenzwinkernd und gab mir das Interview. Warum? Nicht, weil er selbst ein Interesse daran hatte, sondern einfach nur, um mir, einem kleinen, unbedeutenden Reporter-Anfänger, zu helfen.

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik gegen Celtic Glasgow Dem FC Bayern wurde in Glasgow nichts geschenkt. Wie haben die Spieler sich geschlagen? Patrick Strasser hat die Einzelkritik für den SPORTBUZZER. © imago Sven Ulreich: Sein dritter Champions-League-Einsatz diese Saison. In Paris bekam der Neuer-Stellvertreter drei Stück, sah schlecht aus. Sein langer Ball landete auf Umwegen bei Coman, der zum 1:0 traf. Hielt stark gegen Armstrong (48.), parierte zur Ecke. Machtlos beim 1:1 (73.). NOTE 3 © imago Rafinha: Ein Bonus-Spiel für den Brasilianer, der anstelle von Kimmich hinten rechts verteidigte. Mit einigen Schwächen bei schnellen Pässen, kann stets viel mit seiner Routine und gutem Stellungsspiel übertünchen. Kam zu spät beim 1:1 – Stellungsfehler. NOTE 5 © imago Jerome Boateng: War anfangs bei einem Celtic-Konter zu spät dran und dann bäuchlings auf dem Rasen. Mit Schwierigkeiten in Laufduellen gegen den bulligen Dembélé. Ansonsten meist Herr der Lage, vor allem bei Kopfballduellen. NOTE 3 © FIRO/SID Niklas Süle: Durfte für Hummels in der Innenverteidigung ran. Machte seinen Job mehr als ordentlich, gewann die meisten seiner Duelle, ob am Boden oder in der Luft. Bewies wieder einmal, dass man sich auf ihn auch verlassen kann. Überspielt vor dem 1:1. NOTE 3 © imago David Alaba: Wie zuletzt immer unter Heynckes durfte er seine Rolle als Linksverteidiger sehr offensiv interpretieren. Klärte in höchster Not kurz vor der Linie vor Dembélé, der sonst zum 1:1 eingeschoben hätte (30.). Weiteres Plus: Starke Flanke auf Martínez, der das 2:1 köpfte. NOTE 2 © imago Corentin Tolisso: Der Franzose agierte als Achter auf der halbrechten Position im Mittelfeld. Sehr halbherzig in seinen Aktionen, auch beim Pressing nach vorne. Viele Ballverluste – insgesamt zu wenig. Vom 41,5-Millionen-Euro-Einkauf muss mehr kommen. NOTE 5 © imago Javi Martinez: Ein echtes Javi-Spiel. Als einziger Sechser hatte er eine physisch sehr aufreibende Aufgabe. War der Prellbock im defensiven Mittelfeld, über ihn liefen beinahe alle Angriffe. In dieser Rolle unverzichtbar wegen seiner Physis und Übersicht. Köpfte das 2:1 (77.), zog sich eine Platzwunde zu, spielte mit Turban. NOTE 1 © imago Arturo Vidal: Umstritten und zuletzt oft Zuschauer wenn das Spiel begann. „El Guerrero“, so Heynckes, eröffnete die Partie mit einem Weitschuss – weit drüber. Mit sehr großer Streuung bei seinen Flankenschlägen und Ballverlusten. Rannte und machte und tat. Viel Alibi. Immerhin präsent. Zeigte sich auch bei Wegen in die Spitze. Wütend bei seiner Auswechslung (59.). NOTE 4 © dpa Kingsley Coman: Man merkte ihm sein Handicap, die Knieprellung, an. Trotzdem mit guter Bewegung und Einzelleistung als ihm die Celtic-Abwehr das 1:0 schenkte (22.). Sonst etwas verhalten und vorsichtig allerdings in den Zweikämpfen, verlor daher die meisten Eins-gegen-Eins-Duelle. NOTE 2 © imago Arjen Robben: Der Kapitän bot sich als Anspielstation an, zog daher oft von Rechtsaußen in die Mitte. Unzufrieden mit seinen Mitspielern, das war ihm anzusehen. Kam über seine Seite auch recht selten durch, daher wenig Torgefahr. Hob sich vielleicht die Top-Form für Samstag auf. NOTE 3 © imago James Rodriguez: In Abwesenheit von Lewandowski und Müller spielte die Real-Leihgabe eine falsche Neun. Jedoch gar nicht seine Rolle und Position. Konnte kaum Bälle behaupten, also festmachen. Zu wenig Tempo und Zug zum Tor, wenn er den Ball mal hatte. NOTE 5 © imago Sebastian Rudy: Die Abteilung Sicherheit kam in der 59. Minute für Vidal, er sollte mehr Stabilität und Ballsicherheit ins Mittelfeld bringen. Doch als er drin war, fiel das Gegentor. Kam nicht recht in sein Spiel. NOTE 4 © imago Joshua Kimmich: Kam nach 83 Minuten für Tolisso, um das 2:1 über die Zeit zu retten. Durfte also mal wieder auf seiner Lieblingsposition im Mittelfeld ran. OHNE NOTE © imago Thiago: Kam in der Nachspielzeit. Einfach nur, um Zeit zu schinden. OHNE NOTE © dpa

Im Moment des Triumphs denkt er auch an andere

Die zweite Geschichte spielt 2013, im Moment seines größten Triumphs. Gerade hatte er mit dem FC Bayern die Champions League gewonnen, wir übertrugen live aus dem Wembley-Stadion und er kam, nachdem er den Henkelpott über den Rasen getragen hatte, zu mir zum Interview. Ich fragte ihn, was ihm in diesem so besonderen Moment durch den Kopf gehe, und er antwortete: „Ich denke gerade an die Spieler, die heute nicht dabei sein konnten, an Toni Kroos und Holger Badstuber, die verletzt sind, und an Diego Contento und Rafinha, die es leider nicht in den Kader geschafft haben. Sie haben auch sehr zu diesem Titel beigetragen.“ Da hatte Jupp Heynckes also gerade einen epischen Erfolg errungen und war mit seinen Gedanken als erstes bei jenen Spielern, die dieses Erlebnis nicht im selben Maße teilen konnten.

Und damit zurück zur Ausgangsfrage: Was genau hat der Mann, dass die Spieler ihm so folgen? Vielleicht spielt bei der Suche nach der Antwort ja folgende Beobachtung keine ganz unwichtige Rolle: In einer Branche, in der die meisten nur an sich selbst denken, denkt der Menschenfreund Jupp Heynckes auch und vor allem an andere.

