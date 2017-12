Jochen Breyer in der Viererkette: Was passiert, wenn Stöger beim BVB alles erreicht?

Herrlich, wie viel Humor der Fußball zuweilen hat. Vor zwei Wochen stand Peter Stöger beim 1. FC Köln auf der Kippe und ich schrieb an dieser Stelle, dass sich der „Effzeh“ trauen solle, an ihm festzuhalten und mit ihm notfalls in die 2. Liga zu gehen (Modell Freiburg). 14 Tage später ist Stöger nicht nur in Köln entlassen, sondern bereits bei Borussia Dortmund wieder eingestellt. Was auf den ersten Blick bizarr ist: Dortmund entlässt seinen Trainer, weil dieser nur sechs Siege in der bisherigen Saison gesammelt hat, und holt dafür einen, dem noch nicht ein einziger Sieg gelungen ist. Eine Pointe, die dem bekennenden Humoristen Stöger selbst wohl am besten gefällt.