Jochen Breyer zur Fifa: Sepp Blatter war nicht das größte Übel – Infantinos Verrat!

Wer hätte gedacht, dass es noch schlimmer kommen kann? Gianni Infantino hat die Fifa binnen kürzester Zeit gleichgeschaltet, im Stile eines Autokraten. Er hat das Kontrollorgan, die Ethikkommission, im Handstreich entmachtet und die wichtigsten Positionen mit Marionetten besetzt. Er hat sich die Fifa in nicht mal drei Jahren Untertan gemacht – und jetzt will er sie auch noch verkaufen.

"Nicht anderes als ein gigantischer Raubzug"

Was Infantino da nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hinter dem Rücken der Öffentlichkeit einzufädeln versucht, ist nichts anderes als ein gigantischer Raubzug: Er will nahezu alle Rechte und Vermögenswerte der Fifa an ein Investorenkonsortium verkaufen – er selbst soll in dieser neuen Firma einen Chefposten erhalten.

Gianni Infantino verrät den Fußball. Und alle, die den Fußball lieben. Was bleibt, ist die vage Hoffnung auf einen Aufstand der (wenigen) Anständigen in der Fifa: am 5. Juni 2019, wenn Infantino sich zur Wiederwahl stellt.