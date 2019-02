Jochen Schneider: Wettkönig und Celtic-Fan - wer ist der neue Schalke-Boss?

Nach dem Rücktritt von Christian Heidel hat Schalke 04 dessen Nachfolger als Sportvorstand gefunden. Der neue Mann in Gelsenkirchen heißt Jochen Schneider und arbeitet bereits seit 1999 für Bundesligisten. Weil er dabei stets im Hintergrund agierte, ist Schneider jedoch selbst für manchen Fußballkenner ein unbeschriebenes Blatt. Und die wenigsten dürften wissen, dass der 55-Jährige 1987 sogar einmal Wettkönig in der ZDF-Show "Wetten, dass..?" war.

Schneider beginnt als Praktikant beim VfB Stuttgart

Schneiders Laufbahn im Profifußball beginnt als Praktikant in der Presseabteilung des VfB Stuttgart. Der BWL-Student macht sich intern schnell einen Namen und steigt so zur Geschäftsführung auf. Dort formt der gelernte Bankkaufmann gemeinsam mit Trainer Felix Magath die Generation der "Jungen Wilden" um Spieler wie Kevin Kurányi, Timo Hildebrand oder Aljaksandr Hleb, mit denen sich der VfB gleich mehrfach für europäische Wettbewerbe qualifiziert. Und der Höhenflug geht weiter.

2010 verlässt Heldt Stuttgart in Richtung Gelsenkirchen. Fredi Bobic wird neuer Sportdirektor beim VfB, auch er agiert auf Augenhöhe mit Schneider. Bobic an der Front, Schneider im Hintergrund. Doch obwohl Bobic im September 2014 entlassen wird, bleibt Schneider die Beförderung zum Manager verwehrt. Stattdessen holt der VfB im Januar 2015 Robin Dutt, daraufhin kommt es zum Bruch. Schneider löst seinen Vertrag in Stuttgart vorzeitig auf. In der darauffolgenden Saison steigen die Stuttgarter zum erst zweiten Mal seit 1975 in ihrer Vereinsgeschichte in die 2. Liga ab.