Bericht: Wird Joelinton Werner-Nachfolger? RB Leipzig an Hoffenheim-Star interessiert

Für Leipzig bedeutet die andauernde Unklarheit um die Zukunft des Topstürmers, dass man sich nach Alternativen umsehen muss. Sportdirektor (und Noch-Trainer) Ralf Rangnick („Allerspätestens, wenn wir in die Vorbereitung zur neuen Saison gehen, muss eine Entscheidung her") hat einen möglichen Nachfolger nun ausgemacht. Nach Informationen der Bild steht Joelinton von der TSG Hoffenheim auf Leipzigs Einkaufsliste ganz oben. Der Sturm-Brecher (1,86 Meter) schaffte in dieser Saison überraschend seinen Durchbruch bei der TSG, schoss wettbewerbsübergreifend zehn Tore und bereitete acht weitere Treffer vor.