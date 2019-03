Verlässt Joelinton Hoffenheim? TSG-Sportchef: "Gibt größere und reizvollere Klubs"

Sportdirektor Alexander Rosen von der TSG 1899 Hoffenheim nimmt das angebliche Interesse anderer Klubs an Stürmer Joelinton gelassen zur Kenntnis. Es sei schon immer das Modell des Vereins gewesen, „dass wir Spieler gefunden, entwickelt und ab einem gewissem Zeitpunkt auch weiterverkauft haben“, sagte Rosen am Samstag im Pay-TV-Sender Sky vor dem Spiel der Hoffenheimer in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt.