Ein Neuling für Jogi Löw? Hoffenheim-Profi Leonardo Bittencourt forsch: "Jetzt fehlt nur noch die Nationalelf"

Bittencourt fühlt sich nicht zu alt

Bittencourt glaubt nicht daran, dass sein Alter dem Nationalelf-Traumn einen Strich durch die Rechnung machen kann. „Ich bin 25, und viele Spieler wie Sandro Wagner in Hoffenheim mit 29 oder Lars Stindl mit 28 haben es auch noch geschafft. Es geht also", betont der TSG-Profi. Allein: Die Konkurrenz im deutschen Mittelfeld ist extrem groß. Trotz guter Leistungen unter Trainer Julian Nagelsmann wird es also schwer, sich in den Kreis der Löw-Truppe zu spielen.