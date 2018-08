Joker oder Startelf? André Breitenreiter pusht 96-Stürmer Bobby Wood für BVB-Spiel

Hannover 96 bangt weiter um Pirmin Schwegler: Was sind Breitenreiters Optionen?

Füllkrug bleibt die Nummer eins im 96-Sturm. Seine Torabschlüsse und die von Ihlas Bebou ragten gestern vergleichsweise heraus – Japan-Jaguar Asano oder Märchenprinz Hendrik Weydandt, der in Bremen das erste Saisontor für 96 erzielte, hatten mehr Probleme vorm Tor.

Asanos schwacher Auftritt ist Woods Chance

Dass Wood die Flanken am Freitagabend gegen Dortmund verwerten darf, ist nicht ausgeschlossen. Vielleicht nicht als Startstürmer, dann doch zumindest eingewechselt. Der 25-Jährige zeigt noch nicht die Form, die er im Juni bei der US-Nationalmannschaft hatte. Aber so weit weg wie zu Beginn der Vorbereitungszeit ist Wood nicht vom ersten Bundesliga-Einsatz für 96 entfernt.

Ihm könnte der fleißige, aber eher ungefährliche Auftritt von Asano in Bremen in die Karten spielen. Wood muss sich ziemlich anstrengen, um überhaupt in den Kader zu rutschen. Ein Stürmer müsste weichen. Füllkrug wird es nicht sein, Märchen-Joker Weydandt eher auch nicht.