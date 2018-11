Deutschland-Schock: Jonas Hector verletzt sich gegen Russland 

Eigentlich lief alles perfekt: Deutschland erwischte einen Blitzstart und führte nach 45 Minuten gegen Russland mit 3:0 - und dann das! In der zweiten Halbzeit, genauer gesagt in der 64. Minute, wurde Jonas Hector von Aleksandr Erokhin am Fuß erwischt. Dabei knickte der Kölner unglücklich um und erholte sich von dieser Verletzung nicht mehr.