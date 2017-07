Jonathan Klinsmann unterschreibt bei Hertha BSC: "Das war ein unglaublich emotionaler Moment"

Hertha-Manager Michael Preetz bestätigte beim Trainingslager des Bundesligisten am Dienstag die Verpflichtung des 20-jährigen Torhüters Jonathan Klinsmann: "Jonathan hat uns mit seinen Fähigkeiten, seiner Ausstrahlung und seinem Ehrgeiz überzeugt. Er soll bei uns Fuß fassen und sich Schritt für Schritt weiterentwickeln", erklärte Preetz auf der Homepage des Hauptstadtclubs. "Klinsmann strahlt Ruhe und Selbstvertrauen aus. Er hat einen sehr guten rechten Fuß und ist auch technisch und athletisch auf einem guten Niveau", beschreibt Torwarttrainer Zsolt Petry den jungen Keeper, der in den vergangenen Tagen bei Hertha zur Probe trainierte.

Herzlich Willkommen in der Hertha-Familie, Jonathan! #hahohe pic.twitter.com/5HmUEvqAIV

Der Sohn vom ehemaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann freut sich auf seine neue Herausforderung. "Nach dem Frühstück hat mich Michael Preetz zum Gespräch gebeten und mir mitgeteilt, dass die Entscheidung über einen Vertrag bei Hertha BSC kurzfristig gefallen ist. Das war ein unglaublich emotionaler Moment für mich, weil der Verein in unserer Familie eine Geschichte hat. Ich freue mich auf alle im Club, auf die Stadt Berlin und die Herausforderung in Deutschland." Am vergangenen Freitag hütete Klinsmann beim Testspiel der Hertha gegen den Brandenburgligisten Oranienburger FC Eintracht bereits das Tor.