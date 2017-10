Jonathas oder Füllkrug: Wer spielt für Hannover 96 gegen Augsburg in der Spitze?

Eines versprach André Breitenreiter gestern schon: „Deutscher Meister werden wir nicht.“ 96 ist nicht spitze, spielt aber bisher eine ordentliche Aufsteiger-Rolle. Nach der ersten Negativserie mit vier Spielen ohne Sieg mit drei Toren denkt der 96-Trainer neu. Bei 96 spitzt es sich zum Augsburg-Spiel am Sonnabend zu: Wer spielt in der Spitze: Jonathas oder Niclas Füllkrug? Gemeinsam stürmten die beiden für 96 bisher noch nicht.

Füllkrug ackert immer noch, aber ein 96-Tor in der Bundesliga fehlt. Breitenreiter war selbst früher Stürmer, er findet es „ganz normal, dass man mal nicht trifft“. Jonathas und Füllkrug sollen Volltreffer für 96 sein. „Sie können und sie werden treffen, ob das in den letzten zehn Minuten ist oder von Beginn an.“ Jonathas darf es wie in Wolfsburg wohl von Anfang an versuchen, Joker Füllkrug etwas später.