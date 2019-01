Jonathas: Macht der Brasilianer Hannover 96 diesmal glücklich?

Bedingung für das vorzeitige Comeback des Brasilianers ist vor allem, dass er fit ist. Dazu wird sich Jonathas in Hannover testen lassen müssen. „Der Medizincheck und das Vertragsmanagement sind Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen“, sagt der Klubchef. Zu schlecht waren die Erfahrungen in seiner ersten 96-Saison. Da kam Jonathas wegen diverser Verletzungen und Krankheiten nur auf zwölf Einsätze, dabei erzielte er drei Tore. Sein 96-Vertrag läuft bis Juni 2020.

Es ist nicht mehr nur ein Rückkehrplan – Jonathas ist schon im 96-Anflug. „Er soll noch in dieser Woche nach Hannover kommen“, bestätigt 96-Chef Martin Kind. Das heißt jedoch nicht, dass damit auch sicher ist, dass der 29-Jährige wieder für 96 stürmen wird. „Ich unterschreibe nur, wenn wirklich alles geklärt ist“, legt sich Kind fest.

Im vergangenen Sommer wechselte er leihweise für ein Jahr in seine Heimat, spielte bei den Corinthians São Paulo aber nur siebenmal. Der Klub erteilte ihm jetzt die Freigabe, damit er sich einen neuen Verein suchen kann.

Abgemacht war für das 96-Leihgeschäft mit den Co­rinthians: Die Brasilianer zahlen keine Leihgebühr, übernehmen jedoch komplett das Gehalt des Spielers. Nun sind die Corinthians froh, das Gehalt für den Bankdrücker nicht weiter zahlen zu müssen.

Jonathas erinnerte sich an Hannover und will unbedingt zurück, dafür verzichtet er sogar auf Teile seines Gehalts. „Das sollte man nicht überbewerten“, meint Kind, „aber das Signal ist wichtig, dass er zu uns will.“ Etwa 250. 000 Euro von der Million, die ihm für das halbe Jahr zustehen würde, will Jonathas 96 erlassen.

Manager Horst Heldt ließ seine Kontakte spielen, um den Fitnesszustand des An­greifers besser einschätzen zu können. Ab Mitte Dezember hatte Jonathas einen Privattrainer engagiert. Seit dem 2. Januar trainierte er mit den Corinthians – aber nur bis zum vergangenen Dienstag.

Er packt schon seine Koffer – und 96 wünscht sich, dass der teuerste Einkauf der Geschichte mit zehn Millionen Euro beim zweiten Anlauf einschlägt. „Das ist auch das Prinzip Hoffnung“, erklärt Kind. „Er weiß, dass es seine letzte Chance ist, sich im Fußballmarkt zu be­stätigen. Er wird deshalb besonders motiviert sein und mit einer sehr professionellen Einstellung seine Chance nutzen wollen“, führt der 96-Chef aus, „wir helfen ihm ja auch, sich aus seiner schwierigen Situation zu befreien.“