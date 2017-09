Jonathas: Spielt der Rekordzugang von Hannover 96 in Wolfsburg wieder den Joker?

Für das Spiel am Sonnabend in Wolfsburg heißt das offiziell noch nichts, vermutlich aber wird Jonathas erneut nicht in der Startelf stehen. Gegen Schalke kam er in der 62. Minute, brauchte nur fünf Minuten für sein Siegtor und hielt kräftemäßig solide bis zum Schlusspfiff durch. Beim VfL dürfte seine Rolle ähnlich angelegt sein, Breitenreiter wird vorne mit Martin Harnik und Niclas Füllkrug anfangen, sollte er sich für die offensivere Variante mit zwei Stürmern entscheiden. Jonathas wäre dann wieder der Joker, davor hat Wolfsburg schon jetzt ein bisschen Angst.