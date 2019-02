Liverpool-Kapitän Henderson schickt Kampfansage an FC Bayern: "Werden ihnen wehtun"

Der FC Liverpool hat trotz des 0:0 gegen den FC Bayern München im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals seinen Optimismus nicht verloren - obwohl die Nullnummer in Anfield ein klarer Rückschlag für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp war. "Wir werden dorthin fahren und ihn wehtun" , betonte Kapitän Jordan Henderson im Gespräch mit dem Daily Star. Der 28-Jährige lobte allerdings auch die Münchner: "Sie sind eine gute Mannschaft, die viel in Ballbesitz ist. Zeitweise war das frustrierend."

Der FCB geht gestärkt aus dem Duell der Giganten hervor. Die Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß lobten vor allem Trainer Niko Kovac , der seine Mannschaft gut eingestellt hatte. Dass die Bayern außerdem auf Zeit spielten, hatte der Kroate offenbar so vorgesehen . "Wir sind enttäuscht, weil wir nicht treffen konnten", sagte Henderson. "Gerade in der ersten Halbzeit hatten wir genug Chancen. Vor dem Tor hat uns einfach das Glück gefehlt."

Verspielt Liverpool eine bislang überragende Saison?

Liverpool droht, trotz herausragender Ausgangssituation eine starke Saison noch zu verspielen. In der Premier League ist Manchester City nach einer überragenden Serie zumindest vorübergehend an den "Reds" vorbeigezogen und in der Allianz Arena droht in wenigen Wochen das Aus in München. Das 0:0 sei allerdings "kein schlechtes Resultat", ließ Henderson wissen. Ähnlich hatte sich zuvor auch Trainer Klopp geäußert.