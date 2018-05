„Kicker“: Jörg Schmadtke wird neuer Chef beim VfL Wolfsburg

Paul Verhaegh: Stand nach seiner Gelb-Sperre gegen Leipzig wieder als Kapitän und Rechtsverteidiger in der Startelf. Beteiligte sich über seine Bahn auch eindringlich an der starken VfL-Anfangsphase. Musste nach einem Zusammenprall mit Ex-VfLer Horn aber nach 15 Minuten mit einer Platzwunde am Kopf ausgewechselt werden. - ohne Note © dpa