Jürgen Klopp tröstet Mourinho nach Entlassung: "Er hat all meinen Respekt"

Nach der Entlassung von José Mourinho als Trainer von Manchester United haben Trainerkollegen ihre Sympathie für den umstrittenen Portugiesen zum Ausdruck gebracht - darunter Jürgen Klopp vom FC Liverpool, der Mourinho mit dem 3:1 am Wochenende den entscheidenden Schlag versetzte. "Er ist sehr ehrgeizig und hat all meinen Respekt", sagte Klopp, nachdem die Demission von "the Special One" publik wurde.

Klopp setzte zu einer Lobeshymne auf den geschassten Kollegen an. "Er war unglaublich erfolgreich. Ich kann mir schon vorstellen, dass die letzten Monate ihm keine Freude bereitet haben. Es ist auch nicht schön, wenn man sich jeden Tag diesen Fragen stellen muss. Aber abgesehen davon, kann ihm nichts und niemand all das, was er gewonnen hat, nehmen. Ich hoffe, dass er das im Kopf behält und nicht die wenigen anderen Sachen, die in den letzten Monaten passiert sind. Er ist ein hervorragender Trainer."