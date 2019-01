Irre Geschichte: So fies schummelte Jose Mourinho gegen den FC Bayern

Diese Geschichte ist einfach nur irre: Der gerade bei Premier-League-Klub Manchester United entlassene Startrainer Jose Mourinho hat in einem TV-Interview zugegeben, dass er in einem Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern München geschummelt hat. Bei beIN Sports plauderte der 55-Jährige aus, wie erfinderisch er 2005 als Chelsea-Coach eine UEFA-Strafe umging, um seine Mannschaft gegen den FCB doch noch in der Kabine auf das Spiel vorbereiten zu können.

Im Wäschekorb versteckt: Mourinho schummelte gegen den FC Bayern

Was war passiert? Im Jahr 2005 erreichte der FC Bayern mit seinem neuen Trainer Felix Magath, der auf Ottmar Hitzfeld gefolgt war, das Champions-League-Viertelfinale. Und die Bayern hatten große Hoffnung auf das Erreichen des Halbfinales – weil Chelsea-Trainer Jose Mourinho für beide Spiele von der UEFA wegen vorherigen Fehlverhaltens gesperrt worden war. Mourinho durfte im Rahmen der Spiele gegen die Bayern absolut keinen Kontakt zu seiner Mannschaft haben – doch das portugiesische Schlitzohr umging diese Sperre: im Wäschekorb, wie er nun verriet.

Vor dem Hinspiel an der Stamford Bridge suchte Mourinho demnach laut eigener Aussage schon ganz früh die eigene Kabine auf – und versteckte sich dort den kompletten Tag bis zum Abendspiel. „Ich will einfach in der Kabine sein, wenn die Spieler reinkommen. Ich ging dorthin und niemand sah mich“, so „The Special One“. Und es ging tatsächlich auf: Mourinho bereitete sein Team unerlaubterweise auf das Bayern-Spiel vor – und gewann mit 4:2.

Bei Wäschekorbschummelei gegen die Bayern: Mourinho bekam plötzlich keine Luft mehr

Nachdem Mourinho fast den kompletten Tag, inklusive Spiel, von UEFA-Kontrolleuren ungesehen in der Chelsea-Kabine verbracht hatte, musste er nur noch ungesehen verschwinden. Und Mourinho wurde erfinderisch: „Der Zeugwart hat mich dann im Wäschekorb versteckt. Er war ein wenig offen, damit ich noch atmen konnte“, erzählte Mourinho jetzt im englischen TV. Problem: UEFA-Verantwortliche sollen in dem Moment tatsächlich nach dem Trainer gesucht haben. „Aber als er mich im Korb aus der Umkleidekabine brachte, folgten uns die Leute von der UEFA und suchten mich, weshalb er die Kiste schloss und ich nicht mehr atmen konnte. Als er sie wieder öffnete, war ich am sterben.“

Immerhin hatte Mourinhos Schummelattacke ihren Zweck erfüllt: Chelsea setzte sich nach einer 2:3-Niederlage in München nach Hin- und Rückspiel gegen die Bayern durch und erreichte das Habfinale, wo die Mourinho-Elf an dem späteren Sieger FC Liverpool scheiterte.