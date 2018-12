Hammer in der Premier League! Manchester United hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Jose Mourinho getrennt. Dies verkündete der Klub am Dienstagvormittag. Einen Nachfolger benannte der englische Rekordmeister noch nicht. "Der Verein möchte Jose für seine Arbeit während seiner Zeit bei Manchester United danken und ihm Erfolg für die Zukunft wünschen", hieß es in einer ManUnited-Mitteilung: "Ein neuer Interimstrainer wird für den Rest der Saison benannt, während der Klub die Suche nach einem neuen Cheftrainer einleiten wird." Als Kandidaten für die Übergangslösung bringt Sky Sports den derzeitigen Co-Trainer und Ex-Spieler Michael Carrick ins Gespräch.