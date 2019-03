José Mourinho: Mohamed Salah war bei Chelsea "ein einsamer, naiver Junge"

Steven Gerrard, Fernando Torres und Mario Balotelli gehören fraglos zu den bekanntesten Spielern in der Geschichte des FC Liverpool. Doch was machen Sie heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. Was machen 50 ehemalige Liverpool-Stars wie Michael Owen und Emile Heskey heute? Klickt Euch durch die Galerie! ©

Mourinho lobt Salah für Entwicklung in Italien und Liverpool

Im Februar 2015 wanderte Salah in die italienische Serie A ab - erst nach Florenz, dann zur AS Rom, wo der Ägypter sich zum Topstar der Liga mauserte und den FC Liverpool auf sich aufmerksam machte. Mourinho über seine Zeit in Italien: "Bei Florenz und der Roma hat er sich die Erfahrungen geholt und in England hat er sich dann an das hohe Level des europäischen Fußballs gewöhnt. Er hat ein besseres Verständnis des Spiels, er ist physisch viel besser drauf. Man sieht, dass sein Körper und seine Fitness viel besser ist und er auch deshalb viel selbstbewusster geworden ist."