Es war die wohl größte Überraschung im ersten Spiel nach der verkorksten WM in Russland. Joshua Kimmich, der in der Vergangenheit stets als rechter Verteidiger im DFB-Team spielte, lief am Donnerstagabend gegen Frankreich in der Münchener Allianz Arena als Sechser auf. Das Zeichen ist klar: Der Musterschüler von Bundestrainer Joachim Löw soll in der Zeitrechnung nach Russland eine noch zentralere Rolle im Nationalteam einnehmen. Und gleich bei seinem ersten Auftritt wusste er in dieser zu überzeugen.