Irrer Jubel von Atlético-Trainer Diego Simeone bei Sieg gegen Juventus Turin: "Wir haben große Eier"

Nach dem Treffer von José Maria Giménez zum 1:0 in der 78. Minute jubelt der 48-Jährige extrem ausgelassen an der Außenlinie. Kurz nach dem Treffer dreht er sich in Richtung Tribüne und Auswechselbank um, packt sich mit beiden Händen zwischen die Beine und schreit drauf los. "Mit dem Jubel war gemeint, wir haben Eier, große Eier! Mit Diego Costa und Koke zu starten, nachdem sie Monate nicht gespielt haben – das braucht Eier" , sagte der aufgedrehte Argentinier nach dem Spiel.

Simeone ließ aber auch noch eine Entschuldigung folgen. "Ich habe es als Spieler in Lazio-Bologna gemacht. Nun habe ich es erneut getan, um unseren Fans zu zeigen, dass wir Cojones haben. Es ist keine schöne Geste, das gebe ich zu, aber ich hatte das Bedürfnis, es zu tun" , so der 48-Jährige.

Der italienische Rekordmeister verlor das Achtelfinal-Hinspiel in Madrid am Mittwoch verdient 0:2 (0:0). Damit dürfen die Spanier weiter auf das Erreichen des Endspiels am 1. Juni im eigenen Stadion hoffen. Nach Giménez traf auch noch Diego Godín (83.) für die Colchoneros. Das Rückspiel findet am 12. März statt.