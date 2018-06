Schubsereien und Beschimpfungen! Jubel-Zoff nach Deutschland-Sieg gegen Schweden

Was wäre, wenn…? So erreicht Deutschland das WM-Achtelfinale

Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson kritisierte nach der Niederlage seines Teams das Verhalten einiger Spieler und Funktionäre. „Einige der Deutschen fingen an zu feiern, in dem sie in unsere Richtung liefen. Sie fingen an, Gesten zu machen, das hat mich sehr verärgert“, sagte der Coach nach der 1:2-Pleite gegen den Weltmeister. „Nach dem Schlusspfiff schüttelt man sich die Hände und benimmt sich nicht so“, kritisierte Andersson. Einige Personen auf der deutschen Bank hätten sich „in einer Art und Weise verhalten, die nicht korrekt war, man lässt den Gegner auch in Ruhe trauern“, betonte der schwedische Trainer.