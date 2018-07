Hannover-Judoka Igor Wandtke wird im Team Europameister (mit Galerie!)

„Das letzte Mal war Deutschland 1995 Team-Europameister. Damals in der Slowakei habe ich noch mitgekämpft“, erinnert sich Detlef Knorrek, Coach beim JTH. Die erstmals als eigenständige Veranstaltung durchgeführte Team-EM galt als Test für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, wo der Team-Wettkampf neu im Programm sein wird.

2013: Igor Wandtke und Thilo Koch gehen sich im Viertelfinale der 1. Bundesliga an die Wäsche. © Jan Kuppert

Hier kennt er sich aus: Wandtke am Olympia-Stützpunkt. © Nigel Treblin

Bei den Einzelmeisterschaften Anfang des Jahres in Stuttgart bekam Wandtke es mit David Krämer zu tun. © imago/Eibner

Ein Karrierehighlight des Hannoveraners: Igor Wandtke tritt bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio gegen den Haitianer Josue Deprez an. © dpa

Igor Wandtke beim Judo-Grand-Prix 2014 in Düsseldorf gegen Jonathan Allardon aus Frankrich. © imago/Revierfoto

​Wandtke muss in die Verlängerung

In sechs Gewichtsklassen, je drei bei Frauen und Männern, ging es in der viertgrößten russischen Stadt auf die Matte. Wenn eine Mannschaft vier Siege errungen hatte war der Kampf vorbei. Das deutsche Team musste in der Vorrunde bei den Siegen gegen Slowenien (4:0) und die Türkei (4:1) nie das volle Programm absolvieren.

Wandtke kam dabei in der Klasse bis 73 Kilogramm lediglich gegen die Türkei zum Einsatz. Seinen Kampf gegen Bilal Ciloglu verlor er – allerdings erst im Golden Score. Nach der regulären Kampfzeit von vier Minuten dauerte es 3:46 weitere Minuten, bis Wandtkes Duell entschieden war.